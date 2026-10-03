CHP'de çözülme ve belediyelerde istifa depremi! Yavaş ve Tugay gelişmelerinin perde arkası masaya yatırıldı

CHP'de yaşanan belediye başkanı geçişleri ve Mansur Yavaş ile Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeleri A Haber'de masaya yatırıldı. Gazeteci Gaffar Yakınca, Yavaş ve Tugay'ın farklı siyasi ajandalarına dikkat çekerken CHP'deki çözülmeye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Zafer Şahin ise belediye başkanlarının parti değiştirmesinde CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme ve yönetim anlayışının etkili olduğunu savundu. Programda ayrıca YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları, belediyelerdeki istifalar ve parti değişikliklerinin perde arkası ele alındı.