İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

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A Haber muhabiri Coşan, "Bu görüntüler geçen yıl bu zamanlarda çekildi. İstanbullular uzun zamandır kara hasret kalmışlardı ve yüksek kesimlere de 3-4 cm kar yağmıştı. Bu sene ise bembeyaz olan o görüntülerden şimdi eser yok." ifadelerini kullandı.