İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı
İstanbul'da 2019 yılında kış mevsiminin ilk karı, bu hafta yağmıştı. Bugünlerde ise termometrelerde sıcaklık, 15-16 derecelerde seyrediyor. A Haber muhabiri Melis Coşan geçen yıl ile bugünü kıyasladı. Geçen sene bembeyaz olan görüntülerden bu sene eser yok. "Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu ise rafa kalktı.
İstanbul'da 2019 yılında kış mevsiminin ilk karı, bu hafta yağmıştı. Bugünlerde ise termometrelerde sıcaklık, 15-16 derecelerde seyrediyor. A Haber muhabiri Melis Coşan geçen yıl ile bugünü kıyasladı.
Geçen sene bembeyaz olan görüntülerden bu sene eser yok. "Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu ise rafa kalktı.
Bir vatandaş, "Bu durum bu şekilde giderse maalesef sonumuz iyi olmayacak gördüğüm kadarıyla" ifadelerini kullandı.
AYNI YER ŞİMDİ 15 DERECE
A Haber muhabiri Coşan, "Bu görüntüler geçen yıl bu zamanlarda çekildi. İstanbullular uzun zamandır kara hasret kalmışlardı ve yüksek kesimlere de 3-4 cm kar yağmıştı. Bu sene ise bembeyaz olan o görüntülerden şimdi eser yok." ifadelerini kullandı.
"Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu rafa kalktı. Öyle ki İstanbul'da termometreler 15 derecelerde seyrediyor.
Başka bir vatandaş ise "Şu an hava mevsim normallerine göre bu hava olmaması lazım" dedi.
İstanbul'da kar yağışı bir kenara dondurucu soğuktan bile söz etmek mümkün değil.
Peki, yeni yılda kar yağacak mı?
Uzmanlar pek umutlu değil. Yağsa da çok düşük diyor.
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