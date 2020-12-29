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İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

'da 2019 yılında kış mevsiminin ilk karı, bu hafta yağmıştı. Bugünlerde ise termometrelerde sıcaklık, 15-16 derecelerde seyrediyor. A Haber muhabiri geçen yıl ile bugünü kıyasladı. Geçen sene bembeyaz olan görüntülerden bu sene eser yok. "Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu ise rafa kalktı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

İstanbul'da 2019 yılında kış mevsiminin ilk karı, bu hafta yağmıştı. Bugünlerde ise termometrelerde sıcaklık, 15-16 derecelerde seyrediyor. A Haber muhabiri Melis Coşan geçen yıl ile bugünü kıyasladı.

İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

Geçen sene bembeyaz olan görüntülerden bu sene eser yok. "Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu ise rafa kalktı.

İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

Bir vatandaş, "Bu durum bu şekilde giderse maalesef sonumuz iyi olmayacak gördüğüm kadarıyla" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

AYNI YER ŞİMDİ 15 DERECE

A Haber muhabiri Coşan, "Bu görüntüler geçen yıl bu zamanlarda çekildi. İstanbullular uzun zamandır kara hasret kalmışlardı ve yüksek kesimlere de 3-4 cm kar yağmıştı. Bu sene ise bembeyaz olan o görüntülerden şimdi eser yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

"Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu rafa kalktı. Öyle ki İstanbul'da termometreler 15 derecelerde seyrediyor.

İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

Başka bir vatandaş ise "Şu an hava mevsim normallerine göre bu hava olmaması lazım" dedi.

İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

İstanbul'da kar yağışı bir kenara dondurucu soğuktan bile söz etmek mümkün değil.

İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

Peki, yeni yılda kar yağacak mı?

İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

Uzmanlar pek umutlu değil. Yağsa da çok düşük diyor.

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İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

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