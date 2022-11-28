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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Sokak köpeğini boğmaya çalıştığı anlar kamerada

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Giriş: 28.11.2022 15:15
İstanbul’da bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Dehşete düşüren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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