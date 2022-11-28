İstanbul’da dehşete düşüren olay! Sokak köpeğini boğmaya çalıştığı anlar kamerada

İstanbul’da bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Dehşete düşüren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.