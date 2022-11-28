28 Kasım 2022, Pazartesi
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Sokak köpeğini boğmaya çalıştığı anlar kamerada
İstanbul’da bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Dehşete düşüren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.