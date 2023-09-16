16 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da camide içen alçak provokatörün görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da İslami değerler ve kutsalımızı ayaklar altına alan büyük bir skandal kayıtlara geçti. Çantasında içkiyle camiye giren kimliği belirsiz bir şahıs, alkol şişesi ve enerji içeceğinin yer aldığı bir fotoğrafı 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı. İslami değerlere açıkça hakaret eden şahıs, "3200 küsur caminin kameralarına baksınlar bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" dedi. Kutsal ve mukaddes değerlerimizi hedef alan 'Camide içki' skandalı sosyal medyada büyük tepki geçti. Twitter'da Türk polisi yakalar, beklemede kal" yorumları yapıldı. İçişleri Bakanı Aliye Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Camide içki içen alçak yakalandı.