İstanbul'da camide içen alçak provokatörün görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da İslami değerler ve kutsalımızı ayaklar altına alan büyük bir skandal kayıtlara geçti. Çantasında içkiyle camiye giren kimliği belirsiz bir şahıs, alkol şişesi ve enerji içeceğinin yer aldığı bir fotoğrafı 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı. İslami değerlere açıkça hakaret eden şahıs, "3200 küsur caminin kameralarına baksınlar bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" dedi. Kutsal ve mukaddes değerlerimizi hedef alan 'Camide içki' skandalı sosyal medyada büyük tepki geçti. Twitter'da Türk polisi yakalar, beklemede kal" yorumları yapıldı. İçişleri Bakanı Aliye Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Camide içki içen alçak yakalandı.





