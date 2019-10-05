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05.10.2019

İstanbul'da art arda çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi |Video

Marmara Bölgesi sağanak yağmurun etkisi altında... Dün gece yarısından itibaren İstanbul'da başlayan sağanak, bazı ilçeleri etkisi altına aldı. Art arda çakan şimşekler ise şehirde geceyi gündüze çevirdi. İşte kameralara yansıyan o anlar...

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