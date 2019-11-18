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18.11.2019
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Hırsız dikkat dağıtmak için soyundu
İstanbul, Bahçelievler'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.
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