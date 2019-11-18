18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.11.2019

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Hırsız dikkat dağıtmak için soyundu

İstanbul, Bahçelievler'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çıplak hırsız şoku!
Çıplak hırsız şoku!
2 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi
2 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi
Eski eş pompalı ile fırını bastı dehşet saçtı
Eski eş pompalı ile fırını bastı dehşet saçtı
Uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde katledildi
Uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde katledildi
Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
Ameliyat olan babasıyla video paylaşınca linç edildi
Ameliyat olan babasıyla video paylaşınca linç edildi
Eşiyle barışmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek
Eşiyle barışmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek
Baba ne olur yapma! haykırışlarını duymazdan geldi!
"Baba ne olur yapma!" haykırışlarını duymazdan geldi!
Kalaşnikof ile iş yerleri taradılar!
Kalaşnikof ile iş yerleri taradılar!
İstanbul'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Polisi 400 metre sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı
Polisi 400 metre sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı
Daha Fazla Video Göster