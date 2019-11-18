İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Hırsız dikkat dağıtmak için soyundu

İstanbul, Bahçelievler'de 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadın, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.