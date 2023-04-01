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İstanbul’da akılalmaz soygun: 2 çocuk, bir kuyumcu, 4 milyonluk altın

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Giriş: 01.04.2023 16:58
Dehşete düşüren olay İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir kuyumcuda meydana geldi. İçinde 4 milyon liralık altın ve yaklaşık 100 bin TL para bulunan çanta 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altın toptancısı E. A., "Hiç böyle bir olay başıma gelmedi, şok oldum. Çok profesyoneldi, yere eğilip ayakkabısını bağlar gibi yapması profesyonelce. Gerekirse evimizi arabamızı satıp insanların borcunu ödeyeceğiz" dedi.
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