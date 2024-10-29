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İstanbul’da 29 Ekim coşkusu! Gökdelenler bayraklarla süslendi

İstanbul’da 29 Ekim coşkusu! Gökdelenler bayraklarla süslendi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 09:28
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Şstanbul'daki gökdelenler, Türk bayraklarıyla süslendi. Gökdelenlere ve binalara dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev bayraklar, istanbul'un birçok noktasından görülebiliyor.
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