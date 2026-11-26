Nafakada yeni formül: 3 yıl alt sınırı ve evlilik süresine göre ödeme

Nafaka düzenlemesine ilişkin ikinci çalışma tamamlandı. Hazırlanan formüle göre, 6 yıla kadar süren evliliklerde 3 yıl, 6 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi öngörülüyor. Süresiz nafakanın tamamen kaldırılmayarak hakimin takdirine bırakılması planlanıyor. Düzenlemenin 13. Yargı Paketi'ne dahil edilip edilmeyeceğine Başkan Recep Tayyip Erdoğan karar verecek.