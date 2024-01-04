04 Ocak 2024, Perşembe
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İstanbul'a kar geliyor! Kar yağma olasılığı yüzde 85 olarak tahmin ediliyor
Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre İstanbul'da kar kapıya dayandı. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren kar yağışının görülme olasılığı yüzde 85 ve hatta 90 olarak açıklandı. Orta Avrupa'dan sarkacak olan ve İstanbul dahil tüm Türkiye'yi esir alacak olan soğuk hava ve kar yağışı için 10-11 Ocak işaret edilmişti.