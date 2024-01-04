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İstanbul'a kar geliyor! Kar yağma olasılığı yüzde 85 olarak tahmin ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 10:27
Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre İstanbul'da kar kapıya dayandı. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren kar yağışının görülme olasılığı yüzde 85 ve hatta 90 olarak açıklandı. Orta Avrupa'dan sarkacak olan ve İstanbul dahil tüm Türkiye'yi esir alacak olan soğuk hava ve kar yağışı için 10-11 Ocak işaret edilmişti.
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