06 Ağustos 2025, Çarşamba
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İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı! Meteoroloji’den şiddetli yağış ve poyraz uyarısı
İstanbul dahil 20 ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki yağışlar ne zaman başlayacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Adil Tek değerlendirdi.