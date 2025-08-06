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İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı! Meteoroloji’den şiddetli yağış ve poyraz uyarısı

İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı! Meteoroloji’den şiddetli yağış ve poyraz uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 10:48
İstanbul dahil 20 ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki yağışlar ne zaman başlayacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Adil Tek değerlendirdi.
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İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı! Meteoroloji’den şiddetli yağış ve poyraz uyarısı
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