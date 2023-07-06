İstanbul Valisi Davut Gül'den 'nargile yasağı' açıklaması

İstanbul Valiliği; şehirdeki plajlar, ormanlar ve mesire alanlarında nargile kullanımının yasaklandığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu. Gül, "İstanbul’da; plajlar, sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" ifadelerini kullandı.

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