İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Meteoroloji'den 6 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İstanbul Valiliği'nden ise bugün öğleden sonra için fırtına uyarısı var. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

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