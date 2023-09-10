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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Meteoroloji'den 6 il için uyarı

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 12:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İstanbul Valiliği'nden ise bugün öğleden sonra için fırtına uyarısı var. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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Meteoroloji’den 6 il için uyarı
Meteoroloji'den 6 il için uyarı
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