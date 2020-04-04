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04.04.2020

İstanbul Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaş altı gençlerin savunması 'pes' dedirtti |Video

Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. İstanbul Kadıköy'de bu yasağı çiğneyip sokağa çıkan 20 yaş altı gençlerin savunması 'pes' dedirtti.

Korona virüs salgınına yönelik önlemler kapsamında şehir içi hareketliliğin en aza indirilmesi için 20 yaşın altındaki vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı.

"BİR MESELE VAR ONDAN ÇIKTIM"

Kadıköy'de sokakların boş olduğu görülürken, 20 yaş altında ve 65 yaş üstünde birkaç kişinin sokağa çıktığı görüldü. Kadıköy sahilinde olan 20 yaşın altındaki bir kişi "Bir mesele var ondan çıktım. Yoksa çıkmayacaktım" dedi.

"ŞİMDİ EVE GEÇECEĞİM, ARKADAŞIMI BEKLİYORUZ"

18 yaşındaki Ömer Saliha ise, "Şimdi eve geçeceğim, arkadaşımı bekliyoruz. Maalesef artık evdeyiz. Evim yakında, arkadaşım bir yerden geliyor diye çıktım. Yasak bana göre gayet iyi oldu. Şu an ortada bir virüs dolaşıyor, mikrop var. O yüzden dışarı çıkma yasağı olması bana doğru geldi." dedi.



Dışarı çıkan bazı vatandaşların da korona virüse karşı maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü. DHA

65 yaş üstü ve 20 yaş altı 5 milyon 800 bin kişiye sokağa çıkma yasağı geldi |Video 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI 5 MİLYON 800 BİN KİŞİYE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ |VİDEO

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