Eşe miras baskısına Yargıtay'dan emsal karar! Kocanın davranışları tazminat gerekçesi sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine babasından kalacak miras nedeniyle sürekli psikolojik baskı yapan ve ailesinin yanında hakaret ederek onu rencide eden erkekle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, miras baskısının ve hakaretlerin kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmederek manevi tazminat talebinin reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Avukat Hadi Dündar, kararın ayrıntılarını ve miras hukukunda bilinmesi gerekenleri değerlendirdi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Hüseyin Koçak, İstanbul'dan aktardıkları özel haberde kararın ayrıntılarını ekrana taşıdı.