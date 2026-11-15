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KKTC'nin kuruluşuna giden yol! Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde 43 yıllık tarih
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KKTC'nin kuruluşuna giden yol! Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde 43 yıllık tarih

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 Kasım 1983'te ilan edilmesinin üzerinden 43 yıl geçti. Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesi, Enosis hayaliyle başlayan gerilimler, EOKA saldırıları, 1963 Kanlı Noel olayları ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile şekillendi. Rauf Denktaş'ın bağımsızlık ilanıyla sonuçlanan tarihi sürece ilişkin çarpıcı ayrıntılar, A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı “Dünya Tarihi” programında ekrana geldi.

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