65 yaş üstü ve 20 yaş altı 5 milyon 800 bin kişiye sokağa çıkma yasağı geldi |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs ile ilgili yeni tedbirler kapsamında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Daha öncede 65 yaş ve üzeri vatandaşların da sokağa çıkması yasaklanmıştı. İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü nüfusun sayısı ise 5 milyon 800 bin kişiyi kapsıyor. Öte yandan bu oran ise Türkiye genelinde 34 milyon 400 bin... Bu kişilerin sokağa çıkmaları ikinci bir emre kadar yasaklandı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında anlattı.