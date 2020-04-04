04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 5 milyon 800 bin kişiye sokağa çıkma yasağı geldi |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
04.04.2020

65 yaş üstü ve 20 yaş altı 5 milyon 800 bin kişiye sokağa çıkma yasağı geldi |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs ile ilgili yeni tedbirler kapsamında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Daha öncede 65 yaş ve üzeri vatandaşların da sokağa çıkması yasaklanmıştı. İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü nüfusun sayısı ise 5 milyon 800 bin kişiyi kapsıyor. Öte yandan bu oran ise Türkiye genelinde 34 milyon 400 bin... Bu kişilerin sokağa çıkmaları ikinci bir emre kadar yasaklandı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'de 34 milyon kişi sokağa çıkamayacak
Türkiye'de 34 milyon kişi sokağa çıkamayacak
İnanılmaz görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
İnanılmaz görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Sağlıklı yarınlar için bugünlerde #EvdeKal Türkiye
Sağlıklı yarınlar için bugünlerde #EvdeKal Türkiye
65 yaş sınırına takılan adam jandarmayı arayıp saman istedi
65 yaş sınırına takılan adam jandarmayı arayıp saman istedi
İzmir'de hemşireye korkunç saldırı!
İzmir'de hemşireye korkunç saldırı!
Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
Hemşireye darp edip camları kırdı
Hemşireye darp edip camları kırdı
ABD'den PKK'ya 'kororanvirüs yardımı'
ABD'den PKK'ya 'kororanvirüs yardımı'
Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçer mi?
Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçer mi?
Metrobüslerde maskeli dönem başladı! İlk görüntüler
Metrobüslerde maskeli dönem başladı! İlk görüntüler
51 yaşında virüsü yenen Cumbul zorlu süreci anlattı
51 yaşında virüsü yenen Cumbul zorlu süreci anlattı
Görüntü İzmir'den! 84 yaşında koronayı yendi
Görüntü İzmir'den! 84 yaşında koronayı yendi
Daha Fazla Video Göster