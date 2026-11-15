Trump'ın Çin ziyaretinde kritik gündem! Şi ve Putin'le üçlü zirve gerçekleşecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti, uluslararası diplomasinin en önemli gündem başlıklarından biri oldu. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ihtimali, İran ve Ukrayna savaşlarının geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, A Haber canlı yayınında olası buluşmanın gündemini ve küresel siyasete yansımalarını değerlendirdi.