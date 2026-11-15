Erzurum'un bomba tatlısı İzmir'in meşhur lezzetine rakip oldu! İşte Erzurum bombasının püf noktaları

İzmir'in meşhur bomba tatlısına Erzurum'dan iddialı bir rakip çıktı. Kendine has tarifi ve lezzetiyle dikkat çeken Erzurum bombası, tatlı severlerin yeni gözdesi olmaya aday. Tatlı ustası Selami Atiş, Erzurum bombasının yapımını, kullanılan malzemeleri ve lezzetinin püf noktalarını uygulamalı olarak anlattı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, tatlının yapım aşamalarını ekrana taşıdı.