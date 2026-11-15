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MEB'den sınav sisteminde yeni dönem! Sorular yapay zeka desteğiyle hazırlanabilecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB'den sınav sisteminde yeni dönem! Sorular yapay zeka desteğiyle hazırlanabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme sisteminde kapsamlı değişikliğe gitti. Yeni yönetmelikle sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesinde yapay zeka araçlarından yararlanılabilecek, sınavlar elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları Ankara'da gündeme geldi. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, canlı yayında değişiklikleri aktardı.

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