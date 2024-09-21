İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Bugün İstanbul dahil 7 il için sarı kodlu uyarı vardı. Hem Meteoroloji hem de AFAD’a sel ve su baskınına karşı ayrı ayrı uyardı. Megakent İstanbul’dan son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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