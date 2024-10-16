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İstanbul güne sisle uyandı! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul güne sisle uyandı! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 09:11
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinde görüş mesafesinin bazı noktalarda azaldığı görüldü. Öte yandan bazı vapur seferleri de iptal edildi.
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