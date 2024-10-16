İstanbul güne sisle uyandı! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinde görüş mesafesinin bazı noktalarda azaldığı görüldü. Öte yandan bazı vapur seferleri de iptal edildi.

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