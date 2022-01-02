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İstanbul Fatih'te korkutan yangın

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Giriş: 02.01.2022 09:05
Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı. Alevlerle mücadele kolay olmadı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangına itfaiye dört bir yandan müdahale etti. Alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı.
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