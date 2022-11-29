29 Kasım 2022, Salı
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İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te korkunç kaza! 1’i polis 2 kişi yanarak can verdi
Son dakika haberi... Gece saatlerinde İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Eyüpsultan Göktürk’te süratli olduğu iddia edilen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu alev alev yanan otomobildeki, 1’i polis 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.