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İstanbul Büyükçekmece’de maymun dehşeti: 3 yaralı

DHA
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Giriş: 28.08.2023 19:52
Büyükçekmece'de başıboş şekilde dolaşan maymun, sokaktan geçenlere saldırdı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir evin içine giren maymun sahibinin gelmesiyle ortadan kayboldu.
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