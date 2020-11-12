İstanbul Boğazı’nda skandal “korona eğlencesi” kamerada! Teknede yasağa rağmen nargile bile içtiler

İstanbul Boğazı’na açılan bir teknede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen eğlencede ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.