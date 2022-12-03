İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı

Fatih Ahırkapı açıklarında, konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile gemiler, Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi.

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