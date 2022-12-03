03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2022 10:19
Fatih Ahırkapı açıklarında, konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile gemiler, Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
Görenleri mest etti
Görenleri mest etti
Kızını paylaştı Instagram’ı salladı! İşte minik Mercan
Kızını paylaştı Instagram'ı salladı! İşte minik Mercan
Ormanda muhtara saldırdı
Ormanda muhtara saldırdı
Son yolculuğuna uğurlandı
Son yolculuğuna uğurlandı
Düzce’de deprem
Düzce'de deprem
Güneş fırtınası uyarısı!
Güneş fırtınası uyarısı!
Düdüklü tencere neden patlar?
Düdüklü tencere neden patlar?
Günde ne kadar su içmeli?
Günde ne kadar su içmeli?
Galata Köprüsü’nde korkunç kaza!
Galata Köprüsü’nde korkunç kaza!
Başkan Erdoğan’ın “engelli” duyarlılığı
Başkan Erdoğan’ın “engelli” duyarlılığı
Salgından sonra doğa evimize taşındı!
Salgından sonra doğa evimize taşındı!
Daha Fazla Video Göster