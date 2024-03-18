İstanbul Bayrampaşa'da yol verme kavgasında silahını ateşledi

İstanbul Bayrampaşa'da görevde olmayan bir polis, trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda yol verme kavgasında ateş açan polis, sürücüyü bacağından yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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