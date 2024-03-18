18 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Bayrampaşa'da yol verme kavgasında silahını ateşledi

İstanbul Bayrampaşa'da yol verme kavgasında silahını ateşledi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2024 17:08
Güncelleme:18.03.2024 17:08
İstanbul Bayrampaşa'da görevde olmayan bir polis, trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı. Öğle saatlerinde yaşanan olayda yol verme kavgasında ateş açan polis, sürücüyü bacağından yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı
Mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı
Yol verme kavgasında silahını ateşledi
Yol verme kavgasında silahını ateşledi
Sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
Sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
Fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü
Fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü
Temel Ünlü hakkında karar
Temel Ünlü hakkında karar
İftar için kolay yemek ve tatlı tarifi
İftar için kolay yemek ve tatlı tarifi
Sarıyer’de akılalmaz olay!
Sarıyer'de akılalmaz olay!
İstanbul’da trafikte beyzbol sopalı kavga
İstanbul'da trafikte beyzbol sopalı kavga
Ambulansla minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Ambulansla minibüs çarpıştı: 3 yaralı
DEM’li isim CHP ile ortaklığı ve pazarlığı itiraf etti
DEM'li isim CHP ile ortaklığı ve pazarlığı itiraf etti
Kate Middleton öldü mü?
Kate Middleton öldü mü?
Ham madde deposunda korkutan yangın
Ham madde deposunda korkutan yangın
Daha Fazla Video Göster