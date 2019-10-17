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17.10.2019

İstanbul Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Olay yerinden ilk görüntüler |Video

Başakşehir'de servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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