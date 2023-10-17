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İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket! Katliamın gölgesine dans görüntüleri

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 17.10.2023 15:19
Güncelleme:17.10.2023 15:32
A Haber Gazze sınır hattında haber nöbetine devam ediyor. Her an yeni gelişmelerin yaşandığı bölgede İsrail zulmü bir kez daha gözler önüne serildi. O anlarda İsrailli bazı vatandaşlar katliamın gölgesine dans etti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu yaşananları izleyicilere aktardı. Kavasoğlu, Sderot’taki görüntüler karşısında şoke uğradıklarını ifade ederken insanları can verdiği Gazze’de yaşananlardan dolayı “Ben kendi insanlığımdan utandım” dedi.
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