İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket! Katliamın gölgesine dans görüntüleri

A Haber Gazze sınır hattında haber nöbetine devam ediyor. Her an yeni gelişmelerin yaşandığı bölgede İsrail zulmü bir kez daha gözler önüne serildi. O anlarda İsrailli bazı vatandaşlar katliamın gölgesine dans etti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu yaşananları izleyicilere aktardı. Kavasoğlu, Sderot’taki görüntüler karşısında şoke uğradıklarını ifade ederken insanları can verdiği Gazze’de yaşananlardan dolayı “Ben kendi insanlığımdan utandım” dedi.