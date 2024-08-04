İsrail'den Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyon! Tehdit edip drone ile bayrak çektiler...

Türkiye Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından bir günlük yas kararı verirken, İsrail konuya ilişkin büyük bir provokasyona imza attı. İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliğinde yarıya indirilen Türk bayrağının üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirdi.