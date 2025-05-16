İSKİ’nin atık su akıttığı Marmara Denizi’nin rengi değişti

İstanbul Avcılar'da İSKİ tesisinden akıtılan lağım suyu nedeniyle denizin rengi değişti. Denizin renginin değişmesi havadan çekilen görüntülere yansırken, çevredeki kötü koku nedeniyle de vatandaş İBB'ye tepki gösterdi.

Avcılar'da bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden Marmara Denizi'ne akan lağım suyu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kilometrelerce alanda etkili olan atık su denizin rengini değiştirdi.



Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj deniz ekosistemini olumsuz etkilerken, uzmanlar en önemli nedenin kirlilik olduğunu belirtiyor.

Avcılar'daki İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinden denize lağım suyu aktığı anlar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan tesislerden akan kirli su nedeniyle çevrede kötü koku oluşuyor. Tesislerin hemen dibinden kanala akıtılan lağım suyu denize ulaştığında büyük bir renk değişikliğin sebep oluyor.

Kilometrelerce alanın renginin değişmesine neden olan atık su Marmara Denizi'nin renginin çamur gibi gözükmesine neden oluyor. Öte yandan çevrede yaşayan vatandaşların kötü koku nedeniyle yetkililere şikayette bulunduğu ancak sorunun bir türlüğü çözülemediği iddia edildi.