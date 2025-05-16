16 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İSKİ'nin atık su akıttığı Marmara Denizi'nin rengi değişti
İSKİ’nin atık su akıttığı Marmara Denizi’nin rengi değişti

İSKİ'nin atık su akıttığı Marmara Denizi'nin rengi değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2025 13:23
İstanbul Avcılar'da İSKİ tesisinden akıtılan lağım suyu nedeniyle denizin rengi değişti. Denizin renginin değişmesi havadan çekilen görüntülere yansırken, çevredeki kötü koku nedeniyle de vatandaş İBB'ye tepki gösterdi.

Avcılar'da bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden Marmara Denizi'ne akan lağım suyu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kilometrelerce alanda etkili olan atık su denizin rengini değiştirdi.

Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj deniz ekosistemini olumsuz etkilerken, uzmanlar en önemli nedenin kirlilik olduğunu belirtiyor.

İSKİ'nin Marmara'ya akıttığı atık su nedeniyle denizin rengi değişti. (İHA)

Avcılar'daki İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinden denize lağım suyu aktığı anlar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan tesislerden akan kirli su nedeniyle çevrede kötü koku oluşuyor. Tesislerin hemen dibinden kanala akıtılan lağım suyu denize ulaştığında büyük bir renk değişikliğin sebep oluyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri (İHA)

Kilometrelerce alanın renginin değişmesine neden olan atık su Marmara Denizi'nin renginin çamur gibi gözükmesine neden oluyor. Öte yandan çevrede yaşayan vatandaşların kötü koku nedeniyle yetkililere şikayette bulunduğu ancak sorunun bir türlüğü çözülemediği iddia edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İSKİ’nin atık su akıttığı Marmara Denizi’nin rengi değişti
İSKİ’nin atık su akıttığı Marmara Denizi’nin rengi değişti
İSKİ'nin atık su akıttığı Marmara Denizi'nin rengi değişti
Sele kapılan araçlar hurda yığınına döndü!
Sele kapılan araçlar hurda yığınına döndü!
Osmaniye’de sel felaketi! A Haber olay yerinde
Osmaniye’de sel felaketi! A Haber olay yerinde
Samsun’da kan donduran olay! Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu
Samsun'da kan donduran olay! Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu
Beylikdüzü’nde hastane bahçesinde silahlı saldırı
Beylikdüzü'nde hastane bahçesinde silahlı saldırı
Antalya’da feci kaza! 4 yol ağzında çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı
Antalya'da feci kaza! 4 yol ağzında çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı
Mardin’de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
Mardin'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
Bursa’da yokuş aşağı inen motosiklet devrildi
Bursa'da yokuş aşağı inen motosiklet devrildi
Yalova’da keçi kurtarma operasyonu
Yalova'da keçi kurtarma operasyonu
Sel sularına kapılan tavuklarını kurtarmak için kümesine koştu
Sel sularına kapılan tavuklarını kurtarmak için kümesine koştu
Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Bursa’da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
Bursa'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
Daha Fazla Video Göster