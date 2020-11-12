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İşe yetişmek isterken canından oldu! Feci ölüm kamerada

İHA
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Giriş: 12.11.2020 12:54
Güncelleme:12.11.2020 12:57
Son dakika haberi... Denizli'de işe yetişmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının, metrelerce ileriye fırladığı anlar kameralara yansıdı.

Son dakika haberi... Denizli'de işe yetişmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının, metrelerce ileriye fırladığı anlar kameralara yansıdı.

İşe yetişmek isterken canından oldu! Feci ölüm kamerada İŞE YETİŞMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU! FECİ ÖLÜM KAMERADA

İşe yetişmek isterken canından oldu
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