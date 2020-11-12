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İşe yetişmek isterken canından oldu! Feci ölüm kamerada
Son dakika haberi... Denizli'de işe yetişmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının, metrelerce ileriye fırladığı anlar kameralara yansıdı.
Son dakika haberi... Denizli'de işe yetişmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının, metrelerce ileriye fırladığı anlar kameralara yansıdı.