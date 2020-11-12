İşe yetişmek isterken canından oldu! Feci ölüm kamerada

İşe yetişmek için üst geçit yerine karayolunu tercih edince canından olan Karahan'ın son anları, kazaya karışan motosiklet ile aynı yönde setreden bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızlıca yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ayakları yerden kesilen Karahan'ın metrelerce ileriye fırladığı anlar yer aldı.

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