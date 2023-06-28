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İş arkadaşını öldürüp, intihar etti

DHA
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Giriş: 28.06.2023 13:41
Olay, saat 11.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Rıdvan Sebuktekin ile Sultan Erdoğan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sebuktekin, belinden çıkardığı tabancayla Erdoğan'a ateş etti. Sebuktekin daha sonra namluyu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sebuktekin ve Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan Erdoğan'ın yakınları, gözyaşı döktü.
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