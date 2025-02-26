İlk eşi "intihar" etti, ikinci eşi de aynı şekilde ölü bulundu!

Bakırköy’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Vesile Bingöl’ün ölümüyle ilgili eşi İsmet Bingöl’ün yargılanmasına devam edildi. Mahkemede tanıkların ifadeleri kan dondurdu! Vesile Bingöl’ün ailesi, genç kadının sistematik şiddete maruz kaldığını ve sürekli “İsmet beni öldürecek” dediğini anlattı. Öte yandan sanık İsmet Bingöl’ün ilk eşinin de benzer şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Mahkeme süreci devam ederken, bu ölüm zinciri akıllarda soru işaretleri bıraktı.

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