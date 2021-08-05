07 Ağustos 2021, Cumartesi
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İklim değişikliğinin yangınlara etkisi ne? Uzman isim canlı yayında anlattı
Yangın bölgesinde hava sıcaklıkları ve rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Peki yangınlar neden çıkıyor? İklim değişikliğinin orman yangınlarına nasıl bir etkisi var? Yangınların atmosfere etkisi ne? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, detayları aktardı. Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.