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İklim değişikliğinin yangınlara etkisi ne? Uzman isim canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 05.08.2021 12:42
Yangın bölgesinde hava sıcaklıkları ve rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Peki yangınlar neden çıkıyor? İklim değişikliğinin orman yangınlarına nasıl bir etkisi var? Yangınların atmosfere etkisi ne? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, detayları aktardı. Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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