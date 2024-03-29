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İftarı şenlendiren Karadeniz lezzeti! Çiğ kıymalı pide tarifi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 29.03.2024 18:14
A Haber ekibimiz iftar sofralarında farklı lezzetler denemek isteyenler için mutfağa girdi. Ustasından lezzet tüyolarını öğrendi. İşte Karadeniz bölgesine ait oldukça lezzetli çiğ kıymalı pide tarifi...
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