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İETT'de durak dışı indirme kavgası! Şoför yolcuyu feci şekilde darbetti!

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Giriş: 30.12.2021 23:47
Şişli'de bindiği İETT otobüsünden durak dışında inmek isteyen 30 yaşındaki vatandaş tartıştığı İETT şoförü tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşanan arbede esnasında genç adamın cep telefonu da çalındı. İşte yaşanan olaya ilişkin görüntüler...
İETT’de durak dışı indirme kavgası!
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