Göç yolunda çocuklar soğuktan ölüyor! İdlib'de savaş kızışıyor. Rusya ve İran destekli Suriye Rejim Ordusu saldırıları yüzünden her gün onlarca sivil hayatını kaybederken yüzbinlerce kişi de güvenli bölgelere doğru göç ediyor. İdlib'de Esad rejiminin saldırılarıyla katliamdan kaçan sivillerin yol boyunca tek umutları Mehmetçik oldu. Sınır hattındaki kamplar doldu, yeni çadır kurulacak alan ve altyapı yok. Eksi 5 derece soğukta çocuklar ölüyor... Giriş Tarihi: 13.02.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 07:19
İdlib'de savaş kızışıyor. Rusya ve İran destekli Suriye Rejim Ordusu saldırıları yüzünden her gün onlarca sivil hayatını kaybederken yüzbinlerce kişi de güvenli bölgelere doğru göç ediyor. Bölgede sadece 20 gün önce güvenli diye inşa edilen çadır kamplar, rejim güçlerinin saldırı tehdidi yüzünden bir bir boşaldı. Halk ise Türkiye sınırı ve rejim askerleri arasında sıkıştı kaldı.
Hergün bir yerden başka yere göç eden siviller Türkiye sınırına vea TSK'nın terörden arındırıdığı Afrin, Azez, Cerablus ve El Bab'a gidiyor. Bölgede bulunan çadır kamplarda ise içler acısı bir durum yaşanıyor. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.
Sınır hattındaki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulamıyor. Hava sıcaklığının -5 dereceleri gördüğü günlerde bazı çadır kamplardan küçük çocukların soğuktan donarak öldüğü haberleri gelmeye başladı.
Geceyi geçirecek bir yer ya da çadır bulamayan sivilleraraba içinde ya da dışarıda sabahlıyor. Sermede, Al Dana, Atme gibi yerleşim yerlerindeyse neredeyse her evde 3-5 aile bir arada yaşıyor.
MEHMETÇİK UMUT OLDU Katliamın önüne geçmek, sınır güvenliğini sağlamak ve insanlık dramını engellenmek için bölgede konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye sevkıyata devam ediyor. Siviller için umut olan Mehmetçik İdib'in güneyindeki Sarmin ve Neyrap hattında rejimin ilerlemesini engelledi. İdlib'e 6 kilometre uzaklıkta yaşanan sıcak çatışmalarda rejim birçok kayıp verdi.