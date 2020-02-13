Göç yolunda çocuklar soğuktan ölüyor!

İdlib'de savaş kızışıyor. Rusya ve İran destekli Suriye Rejim Ordusu saldırıları yüzünden her gün onlarca sivil hayatını kaybederken yüzbinlerce kişi de güvenli bölgelere doğru göç ediyor. Bölgede sadece 20 gün önce güvenli diye inşa edilen çadır kamplar, rejim güçlerinin saldırı tehdidi yüzünden bir bir boşaldı. Halk ise Türkiye sınırı ve rejim askerleri arasında sıkıştı kaldı.