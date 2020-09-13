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İBB’den Hidiv Kasrı’nda izinsiz kazı

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Giriş: 13.09.2020 14:17
Güncelleme:13.09.2020 14:26
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 113 yıllık bir tarihe sahip olan Hidiv Kasrı’nda izinsiz kazı çalışmasına başlattı. Koruma Bölge Kurulu ise çalışmanın tarihi binanın statik durumunu tehlikeye attığını açıkladı. Peki bu çalışma neden yapılıyor? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları bölgeden aktardı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 113 yıllık bir tarihe sahip olan Hidiv Kasrı'nda izinsiz kazı çalışmasına başlattı. Koruma Bölge Kurulu ise çalışmanın tarihi binanın statik durumunu tehlikeye attığını açıkladı. Peki bu çalışma neden yapılıyor? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları bölgeden aktardı.

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