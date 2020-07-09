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İBB metrobüs durağındaki mescide kilit vurdu

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Giriş: 09.07.2020 20:56
Güncelleme:09.07.2020 20:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zincirlikuyu metrobüs durağında bulunan mescidin kapılarına kilit vurdu. Mescidi kullanmak isteyenler vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs mescidine kilit vurdu.

Koronavirüs sürecinde geçici olarak kapatılan camii ve mescitler 24 Hazirandan itibaren açılmış sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namazlar kılınmaya başlamıştı.

İBB ise mescitleri bir bir kapatıyor. İBB yönetimi kimsenin kullanmadığını iddia ederek Zincirlikuyu metrobüs durağındaki mescidin kapısına kilit vurdu.

İBB'nin bu kararına metrobüsü kullananlar ise tepki gösteriyor.

İBB metrobüs durağındaki mescide kilit vurdu
İBB metrobüs durağındaki mescide kilit vurdu
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