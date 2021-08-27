İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Cemevi" tepkisi! 6 yıl önce temeli atılan kompleks atıl durumda

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde temelini attığı Cemevi hala hizmete girmedi. 6 yıl önce yapımına başlanan ve aynı zamanda kültür merkezi de olacak kompleksin açılmaması çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor.

"Türkiye'nin en modern Cemevini yapacağım" demişti ama o Cemevi 6 yıldır faaliyete giremedi. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2015 yılında temeli atılan Cemevi bugün atıl vaziyette.

Üç yıl temeli kazılmış durumda beklemiş olan proje, çevre sakinlerini yakından ilgilendiriyor. Zira Cemevinin içinde bulunduğu tesiste kültür merkezi de var.

Kompleksin harabe durumda bulunması tepki toplarken açılış için seçim sürecinin beklendiği iddiası da düşündürücü bulunuyor.