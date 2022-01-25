25 Ocak 2022, Salı
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İBB ait kar küreme aracı vatandaşların araçlarına çarparak zor durdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme aracı, etkili bir şekilde devam eden yoğun kar yağışının ardından adeta buz pistine dönen yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kar küreme aracı yolda mahsur kalan araçlara çarparak durabildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.