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Husumetlisi yerine babası ile kardeşini vurdu

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Giriş: 21.11.2022 10:46
Kayseri Kocasinan’da alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada şüpheli kişinin, pompalı tüfek ile husumetlisi yerine babasını ve kardeşi vurduğu anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Şahsın aynı zamanda, kaçanlara da rastgele ateş açması da anbean kaydedildi.
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Husumetlisi yerine babası ile kardeşini vurdu
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