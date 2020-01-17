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17.01.2020

Horoz Hüsnü'nün intikamı! Kendisine taş atan postacıyı...

Sultanbeyli'de "Hüsnü" isimli bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı. Horozun kovaladığı postacı kaçarken o anlar kameralara yansıdı. Horozun sahibi Ahmet Eren, "Postacılara galiba bir gıcığı var. Başka kimseye saldırmıyor oyun oynuyor. Postacı da korktuğu için onun peşine takılmış. O kaçtıkça kovalamış" diye konuştu.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen postacı bir horoza taş attı. Ardından horoz ile postacı arasında kovalamaca başladı.

Neye uğradığını şaşıran postacı çareyi bir binanın bahçesine sığınmakta buldu. "Hüsnü" adlı horozun sahibi Ahmet Eren, "Büyüttük, yetiştirdik annemiz kesmek istedi. Ben engel oldum. Hayvanları seviyorum, kedi, horoz besliyorum. Saldırgan değil, oyun amaçlı yapıyor. Cinsini bilmiyorum bu pazardan alınmış bir civciv. Olayı görmedim de ben yoktum. Daha sonra izledik, postacı taş mı attı, tekme mi attı kızdırmış. Kızınca da saldırmış kendini koruyor herkes. O da bir canlı. Kümes var, kümeste kalıyor. Çocuklar taş atıyor. Kimse bir şey yapmasın diye içeri aldım. Alt tarafı bir horoz saldırgan olsa ne olacak köpek mi?" diye konuştu.

Ahmet Eren, Hüsnü'nün postacıları neden sevmediğini esprili bir dille anlattı. Eren, "Postacılara galiba bir gıcığı var. Onlar haciz kağıtları getiriyor. İcralı kağıtları falan. Ondan dolayı olabilir yani. Başka kimseye saldırmıyor oyun oynuyor. Postacı da korktuğu için onun peşine takılmış. O kaçtıkça kovalamış" diye konuştu.

Mahallede yaşayan çocuklar ise horozun saldırgan olmadığını sadece kendisine taş atıldığında insanları kovaladığını söylediler.

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