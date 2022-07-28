Hollanda'nın konuştuğu Türk A Haber'de! Latife Peker satırlı soyguncuyu bezle nasıl kovaladı?

Hollanda cesur anne Latife Peker'i konuşuyor. Satırla fırına giren hırsızı elindeki bezle kovalayan Latife Peker, Hollanda'da kahraman ilan edildi. Kahraman anne Latife Peker A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Hollanda'da yaşamını sürdüren Konyalı Latife Peker, dükkana gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz bezi ile kovaladı. Olay Hollanda medyasında oldukça ses getirdi ve kadın kahraman ilan edildi.

Latife Peker A Haber'e şunları söyledi:

"Olay Salı günü başımıza geldi. Fırına çalışmaya geldim. Börekleri felan yaptım, sonra temizliğe geçtim. O ara yüzü maskeli biri geldi. Ben başta bir şaka yaptığını zannettim. İlk anda aldırış etmedim. Tanıdıklardan birinin banan şaka yaptığını düşümdüm.

Tabi sonra kasaya yönelince hırsız olduğunu anladım. Kaçtım ama geri geldim. Elinde satır varmış onu itmeye çalıştım. Sonrasında hırsız kaçtı. Yakınlarım aradı beni ama o anda bir refleksi ile yaptık onu. Aslında ben de o an nasıl yaptığımı anlayamadım.

Geçmiş olsun diyerek beni arıyorlar ve nasıl öyle hırsıza saldırdığımı soruyorlar. Ben ilk başta elindeki satırı görmemiştim. Sonrada izleyince onun satır olduğunu anladım."

Latife Peker'in oğul Yasin Peker A Haber'de şöyle konuştu:

"Hollanda'da bu tarz olaylar son zamanalar da sık sık yaşanmaya başladı. Soygunlar oluyor ama fırında ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Hırsız dışarında gözetledi ve içeride bir kadın olduğunu gördü. Ama yanlış kapıya çattı."