19 Ekim 2024, Cumartesi
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Hintli turistler Adana lezzetlerine hayran kaldı
Adana’da bu sene 8.'si düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla sürüyor. Hindistan’dan festival için gelen turistler, Adana kebap başta olmak üzere birçok lezzeti beğendiklerini ve seneye ailecek festivale katılacaklarını söyledi.