HDP önündeki evlat nöbetine Karadenizli muhtarlardan destek

Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Ailelere bir destek de Trabzonlular'dan geldi. Anneler, Karadeniz şalı takarak teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler, Karadeniz yöresine ait şal taktı.

Diyarbakır'da devam eden annelerin evlat nöbetine yurdun her kesiminden destek yağıyor.

Bu kez de Trabzon'dan ziyaretçiler geldi. 23 muhtar, aileleri ziyaret ederek acılarını paylaştı. Acılı annelere, Karadeniz şalı hediye edildi. Teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Havaların soğumasına rağmen nöbetten vazgeçmeyen aileler, evlatlarının döneceği günü bekliyor.