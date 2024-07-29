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Hazırlık maçında yumruklar konuştu

Hazırlık maçında yumruklar konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 16:43
West Bromwich ile Mallorca arasında oynanan hazırlık maçında ortalık karıştı. İki takım oyuncuları yumruk yumruğa birbirine girdi.
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Hazırlık maçında yumruklar konuştu
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